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В Сургуте оштрафовали мужчину, который заблудился и проник на территорию аэропорта

Жителя Дагестана оштрафовали за проникновение на аэродром в Сургуте
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Shutterstock

Мужчину, который проник на охраняемую территорию аэропорта, оштрафовали в Сургуте, сообщает транспортная полиция Урала.

Вечером 10 февраля сотрудники вневедомственной охраны при обходе территории сургутского аэродрома заметили подозрительного мужчину, который перелез через забор и направлялся в сторону фонарей. Нарушителя оперативно задержали, запрещенных предметов при нем обнаружено не было.

В Telegram-канале «Авиаторщина» сообщалось, что задержанным оказался 26-летний житель республики Дагестан Магомед М. До этого он уже был судим за растрату. В этот раз на мужчину составили протокол за нарушение пропускного режима охраняемого объекта.

Магомед пояснил, что шел домой и заблудился, а забор перелез, решив сократить путь. Накануне Сургутский городской суд назначил обвиняемому в самовольном проникновении на охраняемый объект штраф в размере 5 тыс. рублей.

Ранее мужчина напал на стюардессу и во время взлета покинул самолет через аварийный выход.

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