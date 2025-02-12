В Риме вылет самолета задержали на два дня из-за кошки в отсеке с приборами

Рейс авиакомпании Ryanair задержали на два дня из-за кошки, пишет UPI.

Самолет, направлявшийся в Германию, был задержан на два дня в Риме после того, как в отсеке самолета с электроприборами была обнаружена кошка. Об этом стало известно, когда члены экипажа услышали мяуканье, доносящееся из внутренних частей самолета. Инженеры, проведя проверку, выяснили, что кошка забралась в запретное место, и их попытки достать животное лишь усугубили ситуацию, заставив ее скрыться глубже в механизме.

В связи с потенциальной угрозой безопасности, связанной с возможным повреждением самолета в воздухе, было принято решение отложить вылет. При этом дверь самолета оставили открытой, чтобы животное могло убежать самостоятельно, и этот план сработал. После этого механики еще раз проверили состояние лайнера и не нашли каких-либо технических проблем.

Ранее в США задержали рейс из-за подозрительного названия точки доступа Wi-Fi.