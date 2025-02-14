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Малышева предупредила о последствиях перевода корвалола в число рецептурных препаратов

Малышева заявила, что россияне взбунтуются, если продавать корвалол по рецепту
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Врач и телеведущая Елена Малышева предупредила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что россияне могут взбунтоваться, если корвалол и валокордин сделают рецептурными.

Телеврач рассказала, что популярные у россиян препараты относятся к группе барбитуратов. Но во многих странах они продаются только по рецепту из-за их токсического действия. Малышева призналась, что не понимает, почему такой практики нет в России. Однако телеведущая отметила, что если в стране корвалол и валокордин станут рецептурными, то «пойдут митинги на Красную площадь с требованием залить ее корвалолом и валокордином». Кардиолог Герман Гандельман в эфире добавил, что популярность этих препаратов в России сложилась исторически.

Кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко в беседе с «Газетой.Ru» рассказывал, что прием некоторых препаратов, которые пользуются популярностью среди водителей-сердечников, на самом деле недопустим при управлении автомобилем — в их число входит корвалол.

Ранее юрист рассказал, за какие лекарственные препараты водителей точно лишат прав.

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