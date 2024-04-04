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Врач предупредил об опасности корвалола для водителей

Врач Степаненко: корвалол лучше не принимать тем, кто садится за руль

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Прием некоторых препаратов, которые пользуются популярностью среди водителей-сердечников, на самом деле недопустим при управлении автомобилем — в их число входит корвалол. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко.

«Что касается корвалола, то этот препарат, по большому счету, кардиологическим не является, относясь к седативным средствам. Я бы не рекомендовал его использование не только потому, что он содержит этанол, но, в первую очередь, потому что в его состав входят фенобарбитал — вещество, обладающее снотворным действием», — предупредил Степаненко.

Применение такого препарата может вызывать сонливость, снижение концентрации внимания, что недопустимо при управлении транспортным средством. Врач добавил, что если в составе лекарства есть седативное средство, то его нельзя принимать перед тем, как садиться за руль.

«Собственно кардиологические препараты не имеют ограничений по управлению транспортными средствами, если терапия подобрана оптимально, нет избыточного дозирования и прочего», — подытожил врач.

Ранее стало известно, можно ли сердечникам садиться за руль.

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