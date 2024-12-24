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Рабочий упал в шахту лифта в Ленобласти и получил тяжелые травмы

78.ru: в Ленобласти рабочий упал в шахту лифта и получил тяжелые травмы
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FotograFFF/Shutterstock

В Ленобласти 60-летний рабочий упал в шахту лифта и получил тяжелые травмы. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 20 декабря в городе Бугры. Рабочий, который выполнял провеску шахты грузового лифта для геодезической съемки под передачу под монтаж оборудования, упал вниз. Это произошло из-за смещения лифтового деревянного настила.

В результате рабочего госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него серьезные телесные повреждения. Более подробной информации о его состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, а также изъяли техническую документацию. Организована доследственная проверка, по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Челябинске кабина лифта развалилась во время движения и придавила ребенка.

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