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Девушка-подросток упала в шахту лифта в Петербурге и попала в больницу

78.ru: в Петербурге подростка госпитализировали после падения в шахту лифта

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В Петербурге 15-летняя школьница упала в шахту лифта и оказалась госпитализирована. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в одном из домов на Белградской улице. Девушка-подросток упала в шахту лифта с высоты второго этажа. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.

Позже она самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у несовершеннолетней травмы, гематомы и ушибы. Ее состояние оценили как среднетяжелое и госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

До этого в Красноярске рабочие упали в шахту лифта с высоты седьмого этажа. Пострадали молодые люди 2002 и 2005 года рождения, обоих доставили в реанимацию. У них диагностировали травмы головы. Следователи начали проверку по факту произошедшего.

Ранее мальчик справил нужду на кнопки лифта в Краснодаре и застрял в нем.

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