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Молодого рабочего раздавило бетонной плитой на стройке метро в Казани

В Казани молодого рабочего раздавило бетонной плитой на стройке метро
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Прокуратура Республики Татарстан

В Казани на 26-летнего рабочего упала бетонная плита на стройке метро. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел 11 февраля на стройке станции метро «10-й микрорайон», расположенной на улице Фучика. На молодого рабочего АО «Казметрострой» во время монтажных работ упала бетонная плита — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется. Спасти мужчину не удалось.

На место случившегося выехал представитель прокуратуры и следственно-оперативная группа. После процессуальной проверки по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ. Установлено, что сотрудники АО «Казметрострой» не соблюдали нормы охраны труда. Ход расследования находится на контроле в надзорном ведомстве.

Ранее на Камчатке пятеро строителей попали в больницу с отравлением химическими парами.

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