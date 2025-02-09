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На Камчатке пятеро строителей попали в больницу с отравлением химическими парами

На Камчатке строители больницы отравились химическими парами
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура Камчатки устанавливает обстоятельства отравления парами химического вещества на стройке больницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, пятеро строителей проводили огнезащитную обработку металлоконструкций и получили отравление химическими парами. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, мужчины госпитализированы, подробности об их состоянии неизвестны.

По факту произошедшего проверку проводят региональный СК и прокуратура, обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге крановщику потребовалась помощь спасателей из-за того, что на высоте у него произошла паническая атака. Один из рабочих попытался проникнуть в кабину, но мужчина заперся и отказался спускаться. Его удалось спустить только с помощью спасателей и спецоборудования.

Ранее в Самаре волосы девушки замотало в станок на производстве.

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