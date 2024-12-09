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В Ингушетии вынесли приговор матери, которая продала ребенка за 100 тыс. рублей

В Ингушетии молодая мать продала маленькую дочь незнакомке и получила срок

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Depositphotos

В Ингушетии осудили молодую мать, которая продала трехмесячную дочь незнакомке за 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Как было установлено, около трех лет назад жительница села Майское в Северной Осетии забеременела и стала скрывать свою нежелательную беременность от родных и знакомых. В августе 2022 года она съездила во Владикавказ, где родила девочку и оставила ее на попечение органов опеки и попечительства.

В октябре того же года девушка получила от незнакомой женщины выгодное, как ей показалось, предложение. Та обещала заплатить 100 тыс. рублей за передачу ей младенца, поэтому мать попросила восстановить ее в родительских правах, забрала девочку из родильного дома и перевезла в Назрань, где отдала покупательнице и получила указанную сумму.

23-летнюю женщину судили по статье о торговле людьми, за продажу несовершеннолетнего, находившегося в беспомощном состоянии, суд отправил ее в исправительную колонию общего режима на три года. До этого обвинительный приговор выслушал покупатель ребенка, какое наказание он получил, не уточняется.

Ранее американка пыталась продать новорожденного сына на аукционе в соцсетях.

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