Российские спасатели помогли мужчине, который упал и не смог встать, перелезая через забор

В Новосибирске спасли мужчину, который упал в овраг и не смог встать

В Новосибирске мужчина упал в овраг, перелезая через забор, и не смог самостоятельно встать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел, когда местный житель перелезал через забор — цель этого мероприятия не уточняется. Он сорвался и упал в овраг, после чего не смог самостоятельно встать. Мужчина лежал в снегу несколько часов, пока его не заметили.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали пострадавшего из оврага и передали врачам. Медики заподозрили у него травму позвоночника и переохлаждение.

До этого в Москве мужчина полез за закладкой и упал в вентиляционную шахту на 13-м этаже. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего, у него диагностировали перелом голени и ушиб головы.

Ранее россиянин решил сократить путь по газону и провалился на глубину 10 метров.