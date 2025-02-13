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Гособвинение считает, что исправление Блиновской невозможно «без изоляции»

SHOT: прокурор заявил, что исправление Блиновской невозможно без изоляции
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Прокурор, представляющий государственное обвинение, заявил на заседании Савеловского суда Москвы, что для блогера Елены Блиновской возможен только реальный срок, так как «невозможно исправление без изоляции». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Прокурор попросил суд назначить Блиновской шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии по уголовному делу о неуплате налогов и отмывании денег. При этом он попросил суд освободить блогера от наказания по статье о неуплате налогов в связи с истечением срока давности. Также гособвинение ходатайствует о назначении Блиновской штрафа в размере 1,5 млн рублей.

Блиновская была задержана 27 апреля 2024 года при попытке пересечь границу России на автомобиле. Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма на тот момент составляла свыше 918 млн рублей. Кроме того, в ходе следственного расследования была установлена легализация денежных средств в размере более 43 млн рублей. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru»‎.

Ранее апелляционный суд признал законным решение о банкротстве Блиновской.

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