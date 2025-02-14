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Стало известно, какой шампунь сделает волосы более ухоженными

Pravda.Ru: глубокоочищающий шампунь сделает волосы более ухоженными
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Depositphotos

Глубокоочищающий шампунь поможет сделать волосы более ухоженными. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

По их словам, он более эффективно удаляет жир и загрязнения с корней волос. Специалисты советуют использовать его раз в неделю, применять такое средство нужно при первом мытье головы.

«При втором мытье используйте увлажняющий шампунь и кондиционер. Результат будет мгновенным, волосы станут блестящими и ухоженными, как после салона», — добавили в сообщении.

Врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера (МОККВД) Ирина Бойко до этого говорила, что шампунь, препятствующий выпадению волос, может не подействовать так эффективно, как описывают в рекламе, либо не подействовать вообще, поскольку проблема имеет разные причины, а универсального средства не существует.

На выпадение волос, по ее словам, влияет множество факторов — от стресса и дефицита питательных веществ до генетической предрасположенности. При выпадении волос врач советует обратиться к специалисту.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя использовать шампунь для стирки в стиральной машине.

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