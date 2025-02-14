Стало известно, какой шампунь сделает волосы более ухоженными

Глубокоочищающий шампунь поможет сделать волосы более ухоженными. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

По их словам, он более эффективно удаляет жир и загрязнения с корней волос. Специалисты советуют использовать его раз в неделю, применять такое средство нужно при первом мытье головы.

«При втором мытье используйте увлажняющий шампунь и кондиционер. Результат будет мгновенным, волосы станут блестящими и ухоженными, как после салона», — добавили в сообщении.

Врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера (МОККВД) Ирина Бойко до этого говорила, что шампунь, препятствующий выпадению волос, может не подействовать так эффективно, как описывают в рекламе, либо не подействовать вообще, поскольку проблема имеет разные причины, а универсального средства не существует.

На выпадение волос, по ее словам, влияет множество факторов — от стресса и дефицита питательных веществ до генетической предрасположенности. При выпадении волос врач советует обратиться к специалисту.

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