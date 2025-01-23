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Врач объяснила, почему не работают шампуни от выпадения волос

Врач Бойко посоветовала при выпадении волос обратиться к специалисту
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Shutterstock

Шампунь, препятствующий выпадению волос, может не подействовать так эффективно, как описывают в рекламе, либо не подействовать вообще, поскольку проблема имеет разные причины, а универсального средства не существует. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера (МОККВД) Ирина Бойко.

На выпадение волос, по ее словам, влияет множество факторов — от стресса и дефицита питательных веществ до генетической предрасположенности.

«При выпадении волос следует обратиться к специалисту. Он проведет диагностику, определит причину и назначит индивидуальный план лечения. Он может включать в себя прием витаминов, лекарств, физиотерапевтические процедуры, а также рекомендации по уходу», — сказала Бойко.

Как отмечают трихологи, мезотерапия является одной из самых эффективных процедур для борьбы с облысением, в ходе которой врач вводит под кожу витаминные комплексы, направленные на восстановление волос.

Еще одна процедура — плазмотерапия, которая основана на введении в кожу головы плазмы, обогащенной тромбоцитами. Этот метод может улучшить кровообращение и активировать рост новых волос. Также можно прибегнуть и к дарсонвализации с помощью специального аппарата, который оказывает воздействие на кожу импульсами тока высокой частоты.

Ранее врач назвала причины облысения у мужчин и женщин.

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