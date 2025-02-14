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В Крыму осудили мужчину за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Житель Крыма получил 13 лет колонии за передачу Киеву данных о российских бойцах
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Depositphotos

Жителя Республики Крым осудили за сотрудничество с украинскими спецслужбами и передачу им данных о российских военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Черноморскому флоту.

По данным ведомства, в 2023 году мужчина собирал информацию о бойцах Вооруженных сил РФ, которые находились на территории региона. Затем он передавал полученные сведения представителям спецслужб Украины, за что был задержан.

Гражданин стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о государственной измене. В августе прошлого года Верховный суд Крыма приговорил его к 13 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В то же время инстанция обязала мужчину выплатить штраф в размере 350 тыс. рублей и распорядилась ограничить ему свободу на один год и восемь месяцев после того, как он выйдет из колонии.

Однако приговор вступил в законную силу только сейчас, так как осужденный подал апелляционную жалобу.

«Третьим апелляционным судом общей юрисдикции приговор Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики Крым оставлен без изменений», — уточнили в ФСБ РФ.

13 февраля жительницу города Пермь задержали по подозрению в государственной измене. Под стражей оказалась бывшая сотрудница местного оборонного предприятия, которую обвинили в передаче украинским спецслужбам данных о заводе.

Ранее в РФ осудили бывшего государственного служащего за сотрудничество со спецслужбами Украины.

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