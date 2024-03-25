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Развеян миф о меламиновых губках

Аллерголог Парецкая: меламиновые губки не приводят к отравлению формальдегидом

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Формальдегид, который используют при изготовлении меламиновых губок, не может попасть в организм человека. Об этом рассказала патофизиолог, аллерголог Елена Парецкая, сообщает «Доктор Питер».

Меламиновые губки приобрели популярность из-за своего сходства с ластиком: они могут удалить сложные загрязнения без использования бытовой химии. Их можно сравнить с очень мелкой наждачкой, считает врач.

«За счет своей структуры губка работает как абразив с самым мелким зерном, разрыхляет загрязнения и налет сажи. При этом пенистая структура губки всасывает в себя пыль, грязь и не дает ей выйти обратно», — объясняет врач.

Не стоит бояться формальдегида, который используют в производстве меламиновых губок: он полностью улетучивается в процессе получения губок и не может попасть в организм человека.

Врач рекомендовала перед применением смочить губку в прохладной воде. Контакта губки с горячей водой, кожей или посудой нужно избегать. Важно хранить их в местах, недоступных для домашних животных и детей. После использования губку нужно снова ополоснуть в проточной воде и оставить высыхать до следующего раза.

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