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На пожаре в торговом павильоне в Тульской области пострадали четыре человека

МЧС: При пожаре в торговом павильоне в Новомосковске пострадали четыре человека
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МЧС России

В Новомосковске Тульской области случился пожар в подсобном помещении торгового павильона. Пострадали четыре человека, об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что двоих пострадавших вывели из горящего здания сотрудники ведомства, двое других вышли самостоятельно. Пострадавших забрали в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.

Огонь распространился на площади около 100 квадратных метров. Пожар тушили 12 сотрудников МЧС, привлекали 4 единицы техники. Причины возгорания не уточняются.

Накануне в Уфе загорелось здание Северного автовокзала. На официальном сайте автовокзалов столицы Республики Башкортостан говорится, что в 2014 году он прекратил работу. Однако до этого по решению городских властей его закрывали на реконструкцию. После нее вокзал открыли лишь на несколько месяцев.

В феврале этого года в Улан-Удэ во время пожара в частном доме не спасли троих. Инцидент произошел в одноэтажном частном доме, расположенном на улице Амагаева.

Ранее начальница почтового отделениясожгла его, чтобы скрыть следы преступления.

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