На пожаре в торговом павильоне в Тульской области пострадали четыре человека

МЧС: При пожаре в торговом павильоне в Новомосковске пострадали четыре человека

В Новомосковске Тульской области случился пожар в подсобном помещении торгового павильона. Пострадали четыре человека, об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что двоих пострадавших вывели из горящего здания сотрудники ведомства, двое других вышли самостоятельно. Пострадавших забрали в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.

Огонь распространился на площади около 100 квадратных метров. Пожар тушили 12 сотрудников МЧС, привлекали 4 единицы техники. Причины возгорания не уточняются.

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