Найдена связь между болезнями сердца и проблемами с щитовидной железой

Исследователи из Рурского университета в Бохуме установили, что заболевания щитовидной железы способны повысить риск серьезных проблем с сердцем, таких как аритмии. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Cardiovascular Medicine.

Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые контролируют уровень энергии, температуру тела, вес и настроение. Нарушение ее работы может привести к гипотиреозу (недостаточной выработке гормонов) или гипертиреозу (избыточной выработке), что вызывает различные заболевания, включая проблемы с сердцем.

Новая научная работа охватила 32 ранее опубликованных исследования с участием более 1,3 миллиона человек. Она показала, что даже легкие нарушения в работе щитовидной железы могут увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая аритмии и внезапную сердечную смерть.

Основной акцент исследования был сделан на свободном Т4 (FT4) и тиреотропном гормоне (ТТГ), уровни которых напрямую связаны с риском сердечных заболеваний.

Корреляция между уровнем ТТГ и риском таких патологий оказалась сложной. Риск был наиболее высоким, когда уровень ТТГ был либо слишком высоким, либо слишком низким, создавая U-образную модель риска.

Исследователи предложили два механизма, объясняющих эти результаты. В первом случае, нарушенная работа щитовидной железы приводит к дисбалансу гормонов, что непосредственно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Во втором случае факторы, такие как стресс или генетика, повышают уровень FT4, что может приводить к сердечным проблемам, даже если сама щитовидная железа не поражена.

Эти выводы открывают новые перспективы в профилактике и лечении сердечных заболеваний, подчеркивая важность мониторинга функции щитовидной железы как возможного биомаркера риска для сердца.

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