Новая терапия помогла трети пациентов с неизлечимым раком щитовидной железы

Иммунотерапия может быть эффективна при неизлечимом раке щитовидной железы. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Oncology.

Агрессивные раковые опухоли щитовидной железы встречаются редко, но отличаются высокой летальностью и плохо поддаются лечению. Как и другие виды рака, они могут скрываться от иммунитета, который уничтожает злокачественные клетки.

В новом исследовании ученые протестировали комбинированную иммунотерапию препаратами ниволумабом и ипилимумабом. Они предотвращают подавление иммунной системы раком. 49 пациентов с различными типами агрессивного рака щитовидной железы получали препараты каждые две недели в течение максимум двух лет.

На лечение ответили только 9% пациентов с дифференцированной карциномой щитовидной железы и никто из пациентов с медуллярной карциномой. Однако в группе анапластической карциномы на лечение ответили 30% пациентов. Это можно считать значительным улучшением, учитывая, что в настоящее время не существует эффективных методов лечения этой опухоли.

«Анапластический рак щитовидной железы — одно из самых агрессивных онкологических заболеваний со средней выживаемостью около четырех месяцев и отсутствием возможности излечения. Такой высокий процент ответов был шокирующим», — заявили ученые.

Ранее ученые выяснили, что форма раковой опухоли может влиять на ее агрессивность.