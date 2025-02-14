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Россиянку наказали за мем с Гитлером, выложенный девять лет назад

В Саранске женщину наказали за мем с Гитлером, выложенный девять лет назад
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Wikimedia Commons

В Саранске женщина попала под суд за мем с Адольфом Гитлером, который она выложила девять лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

На странице женщины во «ВКонтакте» обнаружили мем, который та опубликовала в 2016 году. На нем изображен Гитлер со свастикой на левой руке и надписью, пародирующей текст песни «Ручки» группы «Вирус».

В отношении россиянки завели административное дело по статье о демонстрации нацистской символики. В материалах суда указано, что срок давности правонарушения не истек, так как оно было выявлено 16 января 2025 года. Женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде штрафа в тысячу рублей.

До этого в Красноярском крае мужчина нарисовал несколько свастик на своем судне и попал под суд. По словам россиянина, он хотел изобразить галактику.

Ранее правительстве поддержали новое наказание за демонстрацию экстремистской символики.

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