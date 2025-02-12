«Хотел нарисовать галактику»: россиянин украсил судно свастиками и получил срок

В Красноярском крае мужчину осудили на два года из-за рисования свастик

В Красноярском крае мужчина нарисовал несколько свастик и попал под суд. Об этом сообщает прокуратура региона.

Судимый ранее 33-летний мужчина в 2020 году приобрел катер марки «БМК» и решил его покрасить. В ходе изменения внешнего вида судна он поверх черной краски нарисовал пять красных свастик. После этого россиянин в течение года демонстрировал изображение всем окружающим.

В 2022 году он добавил аналогичные по смыслу символы на свою машину — за это его привлекли к административной ответственности, но от нацистской атрибутики на катере он избавляться не стал. За это в его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ, и россиянин попал на скамью подсудимых. Мужчина не признал свою вину.

«Этот символ издревле использовался буддистами и индуистами. Вину не признаю, так как использовал свастику как символ галактики», — заявил мужчина.

Суд признал россиянина виновным. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Ранее россиянина оштрафовали 9 раз за день за публикацию свастики.