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Мужчина домогался восьмилетнего мальчика в центре Петербурга

«Фонтанка»: в Петербурге мужчина домогался восьмилетнего мальчика в сквере
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Depositphotos

В центре Петербурга незнакомец домогался ребенка. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Джазовом сквере, расположенном на Загородном проспекте. Незнакомец домогался восьмилетнего мальчика — мужчина потрогал ребенка.

Мать мальчика обратилась за помощью в правоохранительные органы. Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Стражи порядка установили и задержали подозреваемого в квартире на Большой Московской улице. Им оказался 46-летний безработный местный житель, который находится на учете у психиатра.

Подозреваемого процессуально задержали. В данный момент решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

До этого в Петербурге мужчину задержали по подозрению в развращении несовершеннолетней племянницы. По словам матери потерпевшей, он несколько лет домогался девочки, когда та приезжала в гости.

Ранее пенсионер домогался двух девочек рядом со школой в Томске.

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