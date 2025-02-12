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Пенсионер домогался двух девочек рядом со школой в Томске

В Томске будут судить 66-летнего мужчину, пристававшего к детям у школы
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Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

Житель Томска предстанет перед судом за сексуализированное насилие в отношении двух школьниц, сообщает следственное управление СК России по области.

Инцидент произошел в дневное время около здания школы в Ленинском районе города. Также сообщается, что жертвам педофила — меньше 14 лет.

Подозреваемого вскоре задержали благодаря неравнодушным жителям региона. Им оказался 66-летний житель областного центра. По версии следствия, 10 сентября прошлого года он совершил в присутствии детей «действия сексуального характера» и покинул место происшествия.

В ближайшее время фигурант ответит за содеянное в суде.

Ранее священника из Самары заподозрили в сексе с несовершеннолетней прихожанкой.

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