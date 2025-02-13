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Петербуржец несколько лет развращал племянницу, приезжавшую в гости

«Фонтанка»: в Петербурге мужчину задержали за развращение племянницы
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Shutterstock/271 EAK MOTO

В Петербурге мужчину задержали по подозрению в развращении несовершеннолетней племянницы. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам матери пострадавшей девочки, супруг ее сестры несколько лет домогался ее дочери, когда та приезжала гостить к родственникам на Васнецовский проспект. Сейчас подросток учится в девятом классе. Когда родительница узнала о происходившем, не уточняется.

Мать школьницы обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера и задержали 46-летнего подозреваемого. Мужчину поместили в спецприемник.

До этого в Москве 49-летний мужчина в течение года развращал 10-летнюю дочь бывшей подруги. Подозреваемый во всем признался, но затем отказался от дачи показаний.

Ранее в Татарстане 13-летняя школьница забеременела и родила от 24-летнего мужчины.

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