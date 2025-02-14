Россияне ответили, какая музыка стоит у них на будильнике

Более половины (55%) россиян признались, что в качестве мелодии для будильника они выбирают стандартный рингтон, который установлен на телефоне. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 3,8 тыс. человек.

Они уточнили, что им неважно, какая мелодия звучит по утрам, поэтому они не думают менять ее на что-то более приятное. Еще 12% респондентов поделились, что отдают предпочтение механическому будильнику, который пищит по утрам, поскольку считают его самым эффективным.

15% опрошенных поставили на будильник любимую мелодию.

«Была любимая песня, поставил ее на будильник, все, нет теперь у меня любимой песни», — рассказал участник опроса.

9% респондентов выбирают классическую музыку, 2% — просят умную колонку включать шоу или радио по утрам.

«Сейчас внучка с вечера говорит: «Алиса, поставь к 8 утра что-нибудь веселое, но спокойное». Очень удобно», — поделилась участница опроса.

Оставшиеся 7% выбрали вариант «другое».

Ученые из Университета Конкордии до этого установили, что желание двигаться под музыку может быть физиологической реакцией, не зависящей от того, насколько людям нравится сама музыка. Это открытие оказалось верным даже для тех, кто не испытывает удовольствия от музыки в целом (музыкальная ангедония).

Ранее ученые выяснили, что ритмичная музыка эффективно заглушает боль.