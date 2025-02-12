Ученые выяснили, как музыка «гипнотизирует» людей и заставляет двигаться

PLOS One: музыка заставляют людей двигаться, даже если она им не нравится

Ученые из Университета Конкордии установили, что желание двигаться под музыку может быть физиологической реакцией, не зависящей от того, насколько людям нравится сама музыка. Это открытие оказалось верным даже для тех, кто не испытывает удовольствия от музыки в целом (музыкальная ангедония). Результаты исследования опубликованы в PLOS One.

Ученые объяснили, что несмотря на то, что обычно желание танцевать и удовольствие от музыки тесно связаны, они на самом деле могут быть отдельными реакциями.

Исследователи сравнили восприятие более чем 50 коротких музыкальных отрывков у людей с музыкальной ангедонией и у группы с нормальной музыкальной чувствительностью. Участников с ангедонией отбирали только в том случае, если они получали удовольствие от других аспектов жизни, таких как еда и секс, и демонстрировали нормальную реакцию на вознаграждения.

В ходе эксперимента участники слушали отрывки композиций и оценивали степень удовольствия от музыки, а также силу импульса к движению. Ожидалось, что люди с ангедонией будут равнодушны к музыке, но сохранят тягу к движению. Однако результаты показали, что во обеих группах не было различий в уровне удовольствия и в желании «пританцовывать» по сравнению с контрольной группой.

Ученые объяснили, что для людей с музыкальной ангедонией желание двигаться может компенсировать отсутствие удовольствия от музыки, и, в более общем смысле, само по себе стать источником приятных ощущений.

Причины музыкальной ангедонии остаются неясными, но исследователи предполагают, что это явление может быть наследственным. Ученые также отметили, что желание двигаться связано с дорсальным полосатым телом мозга, в то время как удовольствие от музыки зарождается в вентральном полосатом теле.

Ранее ученые выяснили, что ритмичная музыка эффективно заглушает боль.