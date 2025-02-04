Ритмичная музыка эффективно заглушает боль, выяснили ученые

Канадские ученые из Университета Макгилла обнаружили, что музыка может эффективно снижать болевые ощущения, если ее темп соответствует естественному ритму человека. Исследование опубликовано в научном журнале Pain.

Музыка давно используется для снятия боли, но до сих пор было мало известно о том, какие именно аспекты музыки оказывают наибольший эффект.

Каждый человек имеет свой естественный ритм, известный как спонтанная скорость производства (SPR). Этот ритм связан с циркадными ритмами и может влиять на то, как мы воспринимаем музыку. Специалисты предположили, что если музыкальный темп близок к нашему естественному ритму, что может отвлечь мозг от болевых сигналов.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи провели эксперимент с участием 60 человек, включая как музыкантов, так и людей без музыкального опыта. Добровольцы прослушивали мелодии, темп которых был либо адаптирован под их естественный ритм, либо ускорен или замедлен на 15%. Во время прослушивания они подвергались слабым болевым воздействиям, например, тепловым импульсам на предплечье, и оценивали уровень боли.

Результаты показали, что музыка в любом темпе снижала болевые ощущения по сравнению с тишиной. Однако наибольший эффект наблюдался, когда темп музыки совпадал с естественным ритмом участника.

Ученые также предположили, что нейронные колебания, связанные с восприятием ритма, могут синхронизироваться с музыкой, что помогает снизить активность нейронных цепей, отвечающих за боль. В будущем исследователи планируют использовать электроэнцефалографию (ЭЭГ), чтобы изучить, как мозг реагирует на музыку с разным темпом, и подтвердить свои выводы.

Это открытие может иметь важное практическое применение. Например, можно разработать технологии, которые будут адаптировать темп любимых музыкальных композиций под индивидуальный ритм пациента, чтобы облегчить боль.

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