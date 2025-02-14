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Начальника «Гортранса» задержали в Екатеринбурге

E1: в Екатеринбурге задержали главу «Гортранса» по подозрению в получении взятки
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Гендиректора «Гортранса» Екатеринбурга Сергея Нугаева задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщило местное издание E1.ru со ссылкой на источник в администрации города.

По словам источника издания, Нугаев получил деньги от коммерсанта за обслуживание автобусов.

«По транспортной реформе пришли большие деньги, и для нормальной работы по ней нужны чистые руки. Сергей Николаевич подозревался в мутных схемах очень давно. Сейчас его подозревают во взятке от одного из коммерческих перевозчиков», — сказал источник.

В данный момент гендиректор «Гортранса» находится в изоляторе временного содержания, добавил он.

До этого ТАСС сообщил, что Замоскворецкий суд предъявил заместителю начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Центрального таможенного управления Москвы Денису Юрасову обвинения в получении взятки в особо крупном размере. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что на Урале чиновник выращивал коноплю в лаборатории, замаскированной в контейнере.

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