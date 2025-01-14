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На Урале чиновник выращивал коноплю в лаборатории, замаскированной в контейнере

В Екатеринбурге чиновник создал нарколабораторию и замаскировал ее в контейнере
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Global Look Press

В Екатеринбурге мужчина, занимая пост начальника отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса, вместе с подельниками занимался выращиванием конопли в промышленных масштабах. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Трое мужчин организовали в железнодорожных контейнерах лабораторию, в которой вырастили более ста кустов запрещенного растения. В одном из помещений на территории, где располагалась лаборатория, были изъяты 18 мешков конопли, которая предназначалась для расфасовки.

Сейчас мужчина, находящийся под следствием, не работает в госоргане. Его содержат в СИЗО. Правоохранительные органы расследуют уголовные дела по статьям «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Незаконное культивирование растений» УК РФ.

До этого в областной столице полицейские задержали двух школьниц-закладчиц с крупной партией наркотиков.

Ранее в Екатеринбурге поймали авиапассажира с наркотиками и партией кроссовок.

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