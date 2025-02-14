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Замначальника отдела таможенного контроля в Москве обвинили во взятке

Суд обвинил во взятке замначальника столичного отдела таможенного контроля
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Заместителя начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Центрального таможенного управления Москвы Дениса Юрасова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Позже арест будет продлен до 21 апреля, отмечает агентство.

Со службы Юрасова уволили. Другие подробности дела пока неизвестны.

10 февраля сообщалось, что в Северной Осетии возбудили 13 уголовных дел из-за махинаций с покупкой лекарств и медицинских изделий. Подозреваемыми по делу проходят сотрудники государственного автономного учреждения республиканского минздрава.

По версии следствия, с 2022 по 2023 год фигуранты незаконно делили договоры закупок и завышали их цены, включая в стоимость оптовую надбавку. Ущерб, причиненный региону, оценили в 30 млн рублей.

Ранее в Москве двух полицейских обвинили в продаже почтовых адресов.

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