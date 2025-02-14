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В районе Аляски произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло поблизости от Аляски
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Shutterstock

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло поблизости от Аляски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на геологическую службу Соединенных Штатов (USGS).

Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы в последнюю минуту четверга, 13 февраля по местному времени, в Москве в этот момент было 02.59. Эпицентр землетрясения находился примерно в 154 километрах к югу-западу от города Акхиок на острове Кадьяк, очаг был расположе на глубине 9,1 километра.

Угроза цунами объявлена не была, о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения инфорамция также не поступала.

До этого мэрии города-курорта Сочи сообщили, что в экстренные службы не поступало сообщений о разрушениях или пострадавших, а все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Как отмечают очевидцы, землетрясение ощущалось в центральной части города и микрорайоне Макаренко.

Ранее стало известно, что Марс сотрясают грандиозные землетрясения аномального происхождения.

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