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Свидание леоапардов в Приморье попало на камеру

Фотоловушка в Приморье поймала в объектив свидение леопардов на дереве
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Антон Балашов/РИА Новости

Фотоловушка в Приморье поймала в объектив свидание леопардов на дереве. Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Земля леопарда» в Приморье.

«Романтическую встречу «на высоте» пары дальневосточных леопардов запечатлела одна из фотоловушек национального парка »'Земля леопарда» в Приморском крае. Самка забралась на дерево для лучшего обзора, в то время как пятнистый кавалер изучал территорию на земле. Такое явление запечатлено впервые в дикой природе», — сообщили в парке.

Сотрудник отдела науки Таисия Марченкова высказала предположение, что самка забралась на дерево для лучшего обзора. Ее коллеги смогли по косвенным данным определить, что на камеру попали самец Leo 239M и самка Leo 244F — предполагается, что в ближайшие месяцы по итогам свидания на свет могут появиться малыши.

В начале февраля в Приморском крае водитель снял на камеру «редчайшего хищника планеты» — дальневосточного леопарда.

Ранее в Приморье поймали одинокого тигренка.

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