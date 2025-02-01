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Россиянин за рулем снял на видео редчайшего хищника планеты

В России водитель заснял на камеру редчайшего хищника планеты

В Приморском крае водитель снял на камеру «редчайшего хищника планеты» — дальневосточного леопарда. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Уникального парня заметили местные и не упустили момент — успели достать телефон. Выяснилось, что это дальневосточный леопард. Котик оказался осторожным (одобряем) — как только заметил авто, предпочел аккуратно уйти с трассы», — говорится в публикации.

На размещенных в Сети кадрах видно, как животное пролезает под ограждением трассы.

До этого в Приморье женщина за рулем автомобиля сбила крупного амурского тигра.

«Хищница выскочила под колеса авто женщины-водителя с 16-летним стажем в Находке — та не успела затормозить. Получила травмы, сейчас находится в больнице. Полиция начала проверку», — передает Amur Mash.

Отмечается, что животное спасти не удалось.

Ранее тигр Мурзик довел до мурашек водителей в России и попал на камеру.

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