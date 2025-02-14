Столичные полицейские предотвратили сделку по продаже ребенка

Baza: полицейские сорвали сделку по продаже двухнедельного ребенка в Москве

Полицейские предотвратили сделку по продаже двухнедельного ребенка в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что сделка должна была состояться в ночь на 14 февраля в одной из квартир на Парковой улице.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось узнать о готовящейся продаже младенца, полицейские выступили в роли покупателей. Продавцов задержали во время передачи ребенка, отмечает издание.

Сотрудники скорой помощи осмотрели младенца и не выявили у него никаких отклонений.

В декабре в Оренбурге мужчина пытался продать ребенка и был пойман с поличным.

По данным Следственного комитета, 6 декабря 21-летний юноша предпринял попытку продажи младенца, родившегося в 2023 году. Он потребовал за него 1,5 млн рублей, но закрыть сделку в итоге не смог.

Злоумышленника задержали, в ближайшее время суд, как ожидается, отправит его под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о торговле несовершеннолетним, находящимся в беспомощном состоянии.

Ребенок сейчас находится в специализированном медучреждении, его здоровью и жизни ничего не угрожает. Кем ему приходится «продавец», не уточняется.

Ранее отец продал годовалого сына за $800 ради азартных игр.