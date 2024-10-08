Отец продал годовалого сына за $800 ради азартных игр

Мужчина из Индонезии продал своего 11-месячного сына, чтобы потратить деньги на азартные игры, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, отец осуществил сделку за спиной своей жены, чтобы финансировать свою зависимость от азартных игр. Сообщается, что от продажи ребенка мужчина получил около $800. Об инциденте стало известно, когда мать заметила пропажу сына и обратилась в полицию.

Под давлением улик индонезиец признался в преступлении и написал чистосердечное признание. Также были арестованы предполагаемые покупатели по подозрению в причастности к торговле людьми, что в Индонезии карается тюремным заключением на срок до 15 лет и крупным штрафом.

Ранее в США родители хотели продать двухмесячного ребенка за шесть бутылок пива. Они даже нашли покупателя, но в итоге были арестованы. Теперь им грозит тюремное заключение.