В Москве двух полицейских обвинили в продаже почтовых адресов

ТАСС: в Москве двух сотрудников УВД обвинили в продаже почтовых адресов россиян

Двум сотрудникам управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы Владимиру Митюрову и Евгению Малышеву предъявили обвинение в получении взятки за передачу детализаций и почтовых адресов граждан России через интернет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В уголовном деле говорится о передаче детализаций и почтовых адресов россиян посредством интернет-ресурсов. Сумма взятки не раскрывается, отмечает агентство.

Фигурантам инкриминируют получение взятки группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 5 статьи 290 УК РФ). Митюрову также вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (часть 3 статьи 272 УК РФ).

Оба заключены под стражу до 8 апреля.

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