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В Северной Осетии возбудили 13 дел из-за махинаций с покупкой лекарств

Ossetia News: 13 уголовных дел возбудили из-за махинаций с покупкой лекарств
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Shutterstock

В Северной Осетии завели 13 уголовных дел из-за махинаций с покупкой лекарств и медицинских изделий. Об этом сообщает Telegram-канал Ossetia News со ссылкой на УФСБ по республике.

По данным канала, факты противоправной деятельности выявили в отношении сотрудников государственного автономного учреждения республиканского минздрава.

Согласно версии следствия, с 2022 по 2023 год фигуранты незаконно делили договоры закупок и завышали их цены, включая в стоимость оптовую надбавку. Ущерб, причиненный региону, оценили в 30 млн рублей.

Известно, что 54-летний директор организации на данный момент находится под домашним арестом, а 50-летнего руководителя контрактной службы заключили под стражу.

До этого стало известно, что суд арестовал экс-замглавы минздрава Калининградской области по делу о хищении 2,8 млн рублей. Арестованная пробудет в СИЗО до 24 марта.

Бывшую чиновницу обвиняют в мошенничестве. Следствие считает, что в 2020 году она сговорилась с коллегой, возглавлявшим отдел минздрава по организационной и контрольной работе, чтобы организовать фиктивное трудоустройство знакомого в региональный медицинский информационно-аналитический центр.

Зарплату этого «работника» получала сама чиновница и ее подельники. Суммарный ущерб государству оказался больше 2,8 млн рублей.

Ранее российский чиновник получил восемь лет колонии за взятки от бизнесменов

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