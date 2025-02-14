Кардиолог назвала частые ошибки людей с гипертонией

Основной ошибкой пациентов с гипертонией является игнорирование врачебных рекомендаций. Об этом сообщила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева в беседе с газетой «Известия».

«Принимать лекарства от давления нерегулярно, только когда оно поднимается, — это распространенная ошибка», — сказала врач, отметив, что гипотензивные препараты нужно употреблять ежедневно, строго следуя назначенной врачом схеме, даже если утром давление кажется нормальным.

Она предупредила, что не следует самостоятельно уменьшать дозировки препаратов, а при отсутствии результатов спешить отказываться от лечения, так как лекарствам требуется время, чтобы накопиться в организме. В среднем необходимо подождать не менее двух-трех недель, подчеркнула Фомичева.

Кардиолог также добавила, что препараты короткого действия, резко снижающие давление, не должны применяться в качестве постоянной терапии — они не входят в число лекарств первой линии.

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