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Врач рассказала, как отсрочить развитие гипертонии

Врач Маршинцева: спорт поможет отсрочить развитие гипертонии
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Me dia/Shutterstock/FOTODOM

Пациенты могут отсрочить развитие гипертонии, если будут более внимательно относиться к своему здоровью и избавятся от лишнего веса. Об этом «Москве 24» рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

«На каждый лишний килограмм давление повышается на один миллиметр ртутного столба. Если в обычном весе давление может быть 120 на 80, то при прибавлении 10 килограммов оно возрастет до 130 на 80», — пояснила врач.

По ее словам, важно также ограничить потребление соленых продуктов, которые могут повышать давление, а также регулярно заниматься спортом. Маршинцева подчеркнула, что физическая активность поможет снизить давление. При этом она добавила, что на развитие возрастной гипертонии может влиять наследственность, поэтому в случае предрасположенности стоит регулярно обследовать сосуды с 40 лет.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско до этого провели исследование, в котором проанализировали данные более пяти тысяч человек, проживающих в четырех американских городах. В ходе работы они выяснили, что физическая активность в молодости может значительно снизить риск развития гипертонии в зрелом возрасте.

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