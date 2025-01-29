Развеян миф о вреде картофеля для сердца

Ученые из Центра женского здоровья Бригама в Бостоне установили, что между общим потреблением картофеля, инсультом и инфарктом миокарда нет связи, в то время как жареный картофель может повышать риск развития гипертонии из-за высокой калорийности и избытка соли в составе. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья и рационе 67 146 участников на предмет риска сердечно-сосудистых заболеваний. Возраст испытуемых варьировался от 25,1 до 72 лет, а среднее еженедельное потребление картофеля составляло от 1,9 до 4,2 порций. Согласно рекомендациям ВОЗ, одной порцией картофеля считается целая картофелина или ее половина в зависимости от размера.

В результате не было обнаружено значимой связи между общим потреблением картофеля и риском сердечно-сосудистых заболеваний даже после учета демографических, пищевых и поведенческих факторов. Аналогичным образом, вторичный анализ не выявил связи между потреблением запеченного, вареного, жареного картофеля или пюре и риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые отметили, что у лиц, потреблявших более одной порции жареного картофеля в неделю, риск развития гипертонии был на 10% выше, чем у тех, кто предпочел отказаться от этого продукта. Однако такой эффект был в основном связан с повышенным содержанием масла и соли в блюде, а не свойствами овоща.

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