Кит выплюнул чилийца, который плавал в море на надувной лодке

Кит попытался проглотить, а затем выплюнул чилийца в Магеллановом проливе

Кит попытался проглотить, а затем выплюнул чилийца, который ходил по Магелланову проливу на надувной лодке. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на спасшегося чилийца.

Мужчина в телефонном разговоре сообщил, что первое, то он почто он почувствовал, было сильным ударом в спину — его выбросило из надувного каяка. А затем он понял, что находится в неизвестном месте, окруженный слизью.

«Когда я был внутри, я вспомнил Пиноккио, который тоже был проглочен китом», — рассказал Адриан Симанкас об ощущениях.

Кит выплюнул Симанкаса, которого подобрал его отец, находившийся поблизости — он также снял инцидент на видео.

В октябре 2024 года косатки застряли на Камчатке — благодаря усилиям спасателей, животных удалось спасти и отправить в открытое море.

Ранее рыбак получил серьезные травмы после того, как кит ударил хвостом по его лодке.