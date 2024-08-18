Рыбак получил серьезные травмы после того, как кит ударил хвостом по его лодке

В Австралии спасли мужчину, который был атакован китом во время утренней рыбалки. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел сегодня в море неподалеку от побережья Кулангатты, штат Квинсленд. Незадолго до девяти утра группа людей, катавшихся на гидроциклах, заметила это и вызвала на место службу спасения.

Как рассказали очевидцы, кит ударил хвостом по рыбацкой лодке мужчины, который затем потерял сознание. В результате он упал на спину и получил серьезные травмы головы и позвоночника.

Парамедики вытащили мужчину на берег и доставили в больницу Голд-Коста, где ему были сделаны срочные операции. В службе скорой помощи Квинсленда сообщили, что состояние пострадавшего остается стабильным.

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