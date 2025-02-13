В Тверской области опрокинулся пассажирский автобус

В Тверской области при ДТП с автобусом пострадали пассажиры

На границе Тверской и Вологодской областей опрокинулся автобус с пассажирами. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Тверской области сообщает ТАСС.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе населенного пункта Никола на границе Сандовского МО и Вологодской области. Пассажирский автобус съехал в кювет и затем опрокинулся. В результате аварии есть пострадавшие.

На месте происшествия находятся сотрудники пожарно-спасательной части, оперативная группа, ГИБДД и врачи скорой помощи.

12 февраля сообщалось, что в подмосковном городе Балашиха автобус с пассажирами врезался в столб.

В тот же день в Ленинградской области грузовик столкнулся с микроавтобусом на трассе «Кола», есть пострадавшие. По предварительной информации, фура выезжала с автомобильной заправочной станции и перекрыла дорогу микроавтобусу, который врезался в большегруз.

Ранее почти 15 человек пострадали при столкновении лесовоза и автобуса в Приморье.