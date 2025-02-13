Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тверской области опрокинулся пассажирский автобус

В Тверской области при ДТП с автобусом пострадали пассажиры
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

На границе Тверской и Вологодской областей опрокинулся автобус с пассажирами. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Тверской области сообщает ТАСС.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе населенного пункта Никола на границе Сандовского МО и Вологодской области. Пассажирский автобус съехал в кювет и затем опрокинулся. В результате аварии есть пострадавшие.

На месте происшествия находятся сотрудники пожарно-спасательной части, оперативная группа, ГИБДД и врачи скорой помощи.

12 февраля сообщалось, что в подмосковном городе Балашиха автобус с пассажирами врезался в столб.

В тот же день в Ленинградской области грузовик столкнулся с микроавтобусом на трассе «Кола», есть пострадавшие. По предварительной информации, фура выезжала с автомобильной заправочной станции и перекрыла дорогу микроавтобусу, который врезался в большегруз.

Ранее почти 15 человек пострадали при столкновении лесовоза и автобуса в Приморье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами