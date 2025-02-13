Крупное ДТП произошло на МКАД в Москве

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 49-го км МКАД (в районе съезда №48) произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Движение в районе аварии восстановлено.

До этого в Москве молодой человек едва не лишился машины после знакомства с девушкой.

По данным Telegram-канала Baza, владелец автомобиля по имени Егор встретил девушку в клубе и спустя некоторое время после знакомства решил прокатить ее на своей машине BMW стоимостью более четырех миллионов рублей.

Во время поездки пара приехала на заправку. Пока молодой человек ушел оплачивать топливо, девушка пересела на водительское сиденье и угнала автомобиль.

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