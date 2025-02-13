Эксперт назвал сроки накопления на первоначальный взнос по ипотеке

Если брать за основу медианную зарплату в РФ и ставку по ипотеке 20%, то копить на первоначальный взнос россиянам придется в среднем четыре года. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

«Правильно смотреть на медианную зарплату, а она составляет примерно 60 тысяч рублей — и в этом случае срок накопления увеличивается примерно до четырех лет», — отметил эксперт.

Он объяснил, что за основу можно взять и средний показатель заработной платы, однако следует помнить, что он учитывает также категории населения с доходами более 200 тысяч рублей.

До этого директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов компании «А101» Рустам Азизов заявил, что рынок жилья в России на сегодняшний день нуждается в «ипотечной оттепели». Он выразил мнение, согласно которому в РФ стоит отложить введение ипотечного стандарта.

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