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МККК сообщил о 16 тысячах сообщений о пленных в России и на Украине

Москва и Киев уведомили МККК о находящихся у них пленных военных и гражданских
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Россия и Украина с февраля 2022 года уведомили Международный Комитет Красного Креста (МККК) о содержании под стражей 16 тысяч военнослужащих и гражданских лиц. Об этом рассказал РИА Новости глава бюро по вопросам, связанным с конфликтом между Россией и Украиной, Центрального агентства по розыску Душан Вуяшанин.

«Мы получили около 16 тысяч уведомлений из России и Украины о лицах, находящихся под защитой противника — военнопленных и гражданских лицах, которые попали в их руки», — рассказал собеседник агентства.

Вуяшанин добавил, что обладание этой информацией позволяет своевременно информировать семьи пленных. Он среди прочего отметил, что после того, как начались военные действия на Украине, МККК создал специальное бюро, которое занимается поиском пропавших без вести людей, а также оперативного информирования.

При этом глава бюро указал, что Красный Крест не имеет возможности назвать число лиц, которые в настоящее время находятся у обеих сторон.

10 февраля сообщалось, что в Ростове-на-Дону гособвинитель запросил пятерым украинским военнопленным сроки до шести лет колонии за участие в террористической организации.

Ранее в СК рассказали о пытках военнопленных РФ на Украине.

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