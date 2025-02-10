В России украинским военнопленным запросили до шести лет

В Ростове-на-Дону гособвинитель запросил пятерым украинским военнопленным сроки до шести лет колонии за участие в террористической организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Суд проходит в отношении граждан Украины Ивана Безлепкина, Юрия Макаренко, Дмитрия Рейваха, Глеба Петрука и Владимира Пузанова.

По версии следствия, они входили в состав штурмового батальона «Донбасс-Украина». Двое подозреваемых покинули его еще в 2016 году, остальные принимали участия в боевых действиях в Донецкой народной республике (ДНР) в 2022 году, где и попали в плен.

Недавно сообщалось, что российские военные взяли в плен представителей украинского националистического батальона «Лють», который входил в гарнизон города Дзержинск в ДНР. Бойцы подразделения «заскочили» на украинскую позицию, в этот момент туда зашли военнослужащие «Люти».

7 февраля стало известно, что Дзержинск в ДНР перешел под контроль России после пяти месяцев боев.

Ранее пленный украинец рассказал, зачем Киев продолжает конфликт.