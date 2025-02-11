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В СК рассказали о пытках военнопленных РФ на Украине

СК зафиксировал новые факты пыток военнопленных РФ на Украине
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Минобороны России

Сотрудники Следственного комитета (СК) России зафиксировали новые факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В ведомстве указали, что полученные следователями данные указывают на системное нарушение украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с пленными. Российские бойцы рассказали сотрудникам СК, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяли к военнопленным физическое насилие — по их словам, в основном они это делали в свое удовольствие.

Один из российских военных, вернувшихся из зоны боевых действий, рассказал, что в ходе ближнего боя получил ранение, которое не позволило ему передвигаться самостоятельно. В результате он был взят в плен. По его словам, во время нахождения в СИЗО города Харькова ему причинили телесные повреждения. Сотрудники изолятора также заставляли его подписывать документы с информацией, дискредитирующей российские войска, а также требовали, чтобы он вступил в ряды территориальной обороны Украины.

Другой военнопленный рассказал, что военные ВСУ держали его в яме, а затем пытали с целью получить сведения о Вооруженных силах РФ.

В СК уточнили, что все полученные материалы будут приобщены к уголовному делу о применении запрещенных средств и методов, которое было возбуждено в отношении украинских военнослужащих.

В январе украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец раскритиковал доклад ООН о нарушении прав человека в Украине из-за указанной информации о пытках российских военных, попавших в плен. По его словам, подобные заявления со стороны ООН требуются в дополнительной верификации при помощи госорганов Украины.

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