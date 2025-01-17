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Хуситы заявили о седьмой атаке на американский авианосец

Хуситы заявили о седьмой атаке на авианосец США USS Harry Truman в Красном море
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Petty Officer 3rd Class Gabriela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, утверждает, что атаковало авианосец ВМС США USS Harry Truman в Красном море в седьмой раз с момента его прибытия в регион. Об этом сообщает РИА Новости.

В движении отметили, что в дополнение к трем операциям против израильских сил, военно-морские силы провели четвертую операцию, нацелившись на американский авианосец в северной части Красного моря.

«Авианосец был атакован несколькими беспилотными летательными аппаратами, что является седьмым нападением с момента его прибытия в Красное море», — говорится в заявлении.

Хуситы предупредили, что они готовы к любому развитию событий или американо-израильской эскалации против Йемена и будут следить за развитием ситуации в секторе Газа.

Сегодня движение «Ансар Алла» заявило о массированных атаках на юг и центр Израиля. Они провели военную операцию, нацеленную на жизненно важные объекты Израиля в районе Умм ар-Рашраш. Операция была проведена с использованием четырех крылатых ракет и успешно достигла своих целей.

Ранее хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву.

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Удары США по хуситам
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