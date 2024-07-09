Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина устроил пожар в храме, заподозрив священников в использовании черной магии

В Индии мужчина обвинил священников в использовании черной магии и поджег храм

close
100%
Global Look Press

Житель Индии решил поджечь местный храм, подозревая священнослужителей в использовании черной магии, пишет India Today.

Инцидент произошел 6 июля в храме Джамму в Нагроте на севере страны. Неизвестный осквернил несколько идолов и поджег циновки, вскоре об этом узнали правоохранители и арестовали подозреваемого уже спустя нескольких часов. Мужчину обвинили в вандализме и поджоге.

Задержанный признался, что был раздражен тем, что некоторые члены общины практикуют черную магию, и решил остановить их. Также поджигатель рассказал о конфликте с старейшиной деревни и некоторыми другими местными жителями.

Как сообщается, это уже второй случай вандализма в адрес мест, связанных с этим культом, в регионе Джамму. 30 июня в одной из деревень округа Риаси было разгромлено место отправления культа, и полиция задержала 43 подозреваемых для допроса.

Ранее мужчина поджег церковь в Нижегородской области из-за обиды на свою мать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами