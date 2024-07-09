Мужчина устроил пожар в храме, заподозрив священников в использовании черной магии

Житель Индии решил поджечь местный храм, подозревая священнослужителей в использовании черной магии, пишет India Today.

Инцидент произошел 6 июля в храме Джамму в Нагроте на севере страны. Неизвестный осквернил несколько идолов и поджег циновки, вскоре об этом узнали правоохранители и арестовали подозреваемого уже спустя нескольких часов. Мужчину обвинили в вандализме и поджоге.

Задержанный признался, что был раздражен тем, что некоторые члены общины практикуют черную магию, и решил остановить их. Также поджигатель рассказал о конфликте с старейшиной деревни и некоторыми другими местными жителями.

Как сообщается, это уже второй случай вандализма в адрес мест, связанных с этим культом, в регионе Джамму. 30 июня в одной из деревень округа Риаси было разгромлено место отправления культа, и полиция задержала 43 подозреваемых для допроса.

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