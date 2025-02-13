В ЛНР вынесли приговор покушавшемуся на бывшего главу МВД республики

Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 18 годам лишения свободы 29-летнего россиянина Александра Дегтярева, который в мае 2023 года совершил покушение на бывшего главу МВД ЛНР Игоря Корнета. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Гражданин РФ признан виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд установил, что сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) завербовал Дегтярева в 2023 году. Он добровольно осуществлял сбор информации, направленной против безопасности России. Полученные сведения он сообщал работнику СБУ. Эти данные использовались украинской спецслужбой для организации взрыва в парикмахерской в Луганске, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе Корнет.

Первые три года срока мужчина проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.

15 мая 2023 года в барбершопе, который находится в центре Луганска, произошел взрыв. Постоянным клиентом парикмахерской был Корнет. В день взрыва он также пришел в барбершоп.

Ранее в ФСБ рассказали о тайниках, которые агенты СБУ готовили для покушений на глав Минобороны России.